Primeiro-ministro da Ucrânia ataca Putin e cessar-fogo enfrenta pressão no leste Fogo de artilharia pesada abalou a região próxima de um aeroporto no leste da Ucrânia neste sábado, em desacordo com um frágil cessar-fogo de oito dias, enquanto o primeiro-ministro do país acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de planejar a destruição ucraniana.