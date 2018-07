Primeiro-ministro do Nepal renuncia ao cargo

O primeiro-ministro interino do Nepal, Girija Prasad Koirala, anunciou sua renúncia nesta quinta-feira. "Anuncio nesta Casa que abandono o posto de primeiro-ministro", afirmou Koirala à Assembléia Constituinte do Nepal. Em seu anúncio de renúncia, o premiê nepalês pediu que os partidos do país "mantenham a cultura de consenso". Koirala vinha enfrentando problemas para manter seu governo depois que os ministros do Partido Maoísta apresentaram suas renúncias na semana passada. Mas, segundo o correspondente da BBC no Nepal Charles Haviland, a renúncia não deve ser tão fácil para Koirala. Segundo a atual Constituição do país, o primeiro-ministro não pode apresentar a renúncia à Assembléia Constituinte. A renúncia só poderá ser apresentada ao novo chefe de Estado do país. E o Nepal, agora uma república, só terá um chefe de Estado quando a Assembléia escolher um presidente. Maoístas Correspondentes afirmam que a medida abre caminho para que o líder rebelde, Prachanda, líder do Partido Maoísta, ocupe o cargo de Koirala. Os maoístas surgiram como o maior partido do país nas eleições de abril, para eleger a Assembléia Constituinte. Em 2006 o partido assinou um acordo de paz que encerrou uma década de guerra civil na qual milhares de pessoas foram mortas. 'Inepto' Koirala foi indicado para o cargo de primeiro-ministro em abril de 2006, quando o rei Gyanendra foi obrigado a abandonar monarquia absoluta depois de semanas de protestos nas ruas do Nepal. Ainda naquele ano os rebeldes maoístas, que lutavam por uma república comunista, declararam o fim da insurgência. Eles se juntaram ao governo interino em 2007. A monarquia foi finalmente abolida em maio de 2008. Mas, o governo interino de Koirala enfrenta muitos problemas. Os maoístas acusavam o premiê de se agarrar ao cargo mesmo depois de seu partido, o Partido do Congresso, ter ficado em segundo nas eleições de abril. E acrescentam que o primeiro-ministro de 84 anos é "inepto para o cargo". A instabilidade política do Nepal só piorou com as mudanças constitucionais feitas em dezembro, que não esclareciam como o poder seria dividido entre o presidente e o primeiro-ministro quando a Assembléia Constituinte aboliu a monarquia. Nas últimas semanas finalmente foi decidido que a presidencia seria, em grande parte, um cargo cerimonial. Mas o presidente também seria o comandante do Exército. Segundo analistas políticos, Koirala esperava se transformar no presidente, mas o maoístas foram contra. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.