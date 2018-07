Primeiro-ministro espanhol afirma que se candidataria novamente

Rajoy, que também afirmou não ter nenhuma intenção de convocar eleições antecipadas, fez os comentários a repórteres em um evento no Parlamento de Madri, segundo a porta-voz.

O PP tem sido ligado a vários escândalos de corrupção, e a ex-ministra da Saúde Ana Mato renunciou ao cargo no mês passado depois de ter sido citada em documentos em posse da Justiça referentes a uma longa investigação.

O próprio PP foi citado como suposto beneficiário de um esquema que ainda está começando a ser investigado, que descortinou uma teia de pagamentos feitos a políticos do PP em troca de contratos de negócios, um golpe à credibilidade do governo em um momento econômico complicado para muitos espanhóis.

As pesquisas indicam que a corrupção é a segunda maior preocupação do eleitorado depois do desemprego, e que a decepção com os dois principais partidos políticos foi o combustível para a ascensão do partido de esquerda Podemos.

Rajoy pediu desculpas em outubro pelos escândalos de corrupção afetando membros do seu partido e introduziu leis para limpar a política espanhola antes das eleições parlamentares do ano que vem.

(Por Sonya Dowset)