Primeiro-ministro japonês anuncia renúncia

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, anunciou nesta quarta-feira sua renúncia ao cargo. Abe, um nacionalista de 52 anos, assumiu o governo no ano passado como o mais jovem primeiro-ministro do Japão no pós-guerra. Nos últimos meses, o governo de Abe foi afetado por uma série de escândalos. Em julho, seu partido sofreu uma grande derrota nas eleições para o Senado japonês. Desde então, o primeiro-ministro resistia à crescente pressão por sua renúncia. Abe afirmava que queria avançar nas reformas propostas por seu governo. No domingo, Abe já havia afirmado que renunciaria caso não conseguisse renovar o mandato da missão naval japonesa que apóia as forças dos Estados Unidos no Afeganistão. Essa questão não foi colocada em votação, mas partidos de oposição, contrários à renovação do mandato, que terminaria em novembro, já haviam aunciado que iriam bloquear a votação.