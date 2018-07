Primeiro mosteiro que abrigou mulheres faz 100 anos

As comemorações pelo jubileu começam amanhã, quando o cardeal e arcebispo metropolitano de São Paulo, d. Odilo Scherer, celebra uma missa no mosteiro. Até quinta, deve ficar pronto um afresco com a imagem da Virgem Maria, pintado em uma das paredes da igreja pelo artista Claúdio Pastro, responsável pelas obras de arte da Basílica de Aparecida, no interior paulista.

Na data do aniversário, dia 24, abades, abadessas, monges e monjas de todo o Brasil estarão presentes na missa de celebração, incluindo a atual abadessa de Stanbrook, mosteiro inglês que inspirou o "irmão" brasileiro no século 20. Inclusive no nome, já que se chama Saint Mary.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.