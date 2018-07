Primeiro pastor gay da Malásia vai se casar

Ouyang Wen Feng cofundou, em 2007, uma igreja cristã simpática à causa gay na capital do país do Sudeste Asiático, que foi criticada por grupos religiosos conservadores. A homossexualidade é punida com espancamento na Malásia e com até 20 anos de prisão.

Ouyang, de 41 anos, diz que vai se casar com o parceiro norte-americano Phineas Newborn III, de 47 anos, que é produtor na Broadway.

A cerimônia será em Nova York, que no mês passado tornou-se o sexto Estado norte-americano a legalizar o casamento gay. "Pretendemos registrar o casamento no Dia Nacional da Malásia, em 31 de agosto, o que significa muito para mim", disse Ouyang.

Na Malásia, nem as leis civis nem as islâmicas, que seguem paralelas, reconhecem uniões de pessoas do mesmo sexo, e o assunto continua um forte tabu.

O ministro Jamil Khir Baharom, que trata das questões islâmicas no governo malaio, recentemente descreveu os planos de casamento de Ouyang como um exemplo de "extrema liberdade".

(Reportagem de Razak Ahmad)