Primeiro remate da Brumado será no dia 6 No dia 6 de maio, às 13 horas, no Centro de Eventos da ABCZ, durante a 76ª Expozebu, a Fazenda Brumado, de Rubico Carvalho, fará o primeiro leilão da megaliquidação do histórico plantel de gado brahman e nelore da marca Brumado. O Leilão Brahman Brumado comercializará 70 animais brahman POI. "São animais de excepcional qualidade, que compõem um banco genético de altíssimo padrão", afirma Tonico Carvalho, filho de Rubico. Site: www.liquidacaobrumado.com.br.