Primeiro turno da Emapa fatura R$ 12 milhões

O primeiro turno da 46ª edição da Exposição Municipal Agropecuária de Avaré (Emapa) terminou no último domingo, dia 20, com bons resultados. Além da exposição de 817 animais nelores de genética de ponta, vindos de cidades de sete Estados (São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro e Pará), ocorreram ainda cinco leilões de expressão. Ao todo, segundo a organização do evento, foram ofertados, neste primeiro turno, aproximadamente 170 lotes de elite, entre animais e prenhezes, com um faturamento geral de R$ 12 milhões.

"A aceitação dos participantes foi muito boa e os leilões tiveram bom faturamento. Uma feira que é sucesso em todos os quesitos", diz o presidente da Emapa, Luiz Carlos Marino, que também preside o Núcleo de Criadores de Nelore de Avaré e região.

Centro do nelore. Para o consultor pecuário Tiago Rabelo, líder da equipe organizadora da Emapa 2011, o evento atendeu às expectativas e comprovou estar entre as maiores exposições do Brasil. "Depois de Uberaba, Avaré provou ser o centro mais importante do nelore nacional. E em termos comerciais esse primeiro turno também foi um sucesso, com muitos estandes já reservados para 2012", disse Rabelo, resumindo o otimismo presente entre os participantes da feira, que somente em seu primeiro turno contabilizou mais de 15 mil visitantes. O segundo turno prossegue até o dia 27, com julgamentos e outras atrações das raças brahman, simental, girolando, guzerá, gir, bonsmara (bovinos) e mangalarga paulista (equinos).