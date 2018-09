Primo desmente depoimento que incrimina ele e Bruno Um adolescente de 17 anos, primo do goleiro Bruno Fernandes de Souza, negou hoje todos os depoimentos que já prestou relativos ao desaparecimento da ex-amante do jogador Eliza Samudio, de 25 anos. Em audiência no Fórum de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, ele negou todos os depoimentos já prestados às polícias, ministérios públicos e judiciários de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, nos quais confessou sua participação e a de Bruno nos crimes, e disse que foi coagido pela polícia a dar a versão inicial.