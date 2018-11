Primo do cantor Marrone recebe alta da UTI O primo e secretário particular do cantor Marrone, da dupla sertaneja Bruno e Marrone, recebeu alta nesta manhã da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base de Rio Preto, no interior paulista. Ele estava internado na UTI desde o último dia 2, após a queda do helicóptero em que ele, Marrone e o piloto Almir Carlos Bezerra estavam.