Primo do goleiro Bruno é assassinado O primo do goleiro Bruno Fernandes, Sérgio Rosa Sales, de 24 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira. Ele era o único dos acusados de envolvimento na morte de Eliza Samudio, ex-amante do atleta, que aguardava o julgamento em liberdade. Ele foi executado com cinco tiros logo depois de sair de casa no bairro Minaslândia, na região norte de Belo Horizonte.