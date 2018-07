Primo do goleiro Bruno é impedido de depor à distância

Jorge Luiz Rosa está no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte e por esse motivo não poderia se expor publicamente no julgamento, o que motivou o pedido da videoconferência pelo promotor Henry Wagner de Castro. Com a negativa da juíza Marixa, tanto o promotor quanto os advogados de defesa que arrolaram a testemunha podem insistir na oitiva do primo de Bruno. Neste caso, a juíza pode indeferir novamente o pedido ou até suspender o julgamento até que Jorge, que estaria em outro estado, seja trazido ao tribunal em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O advogado do rapaz, Elieser Jônatas Almeida, disse acreditar que a defesa deve se aproveitar da decisão para insistir no depoimento e, em caso de nova negativa, alegar cerceamento do direito de defesa. "Aquela primeira versão de que os restos mortais de Eliza teriam sido jogados para cachorros nunca existiu. Na ocasião, ele disse isso porque estava ''noiado'', sob pressão, acuado, sem advogado e sem pai e mãe. Se ele depuser, certamente vai beneficiar a defesa", disse ele.