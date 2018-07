Primogênitos sofrem mais pressão dos pais, sugere pesquisa

Os filhos primogênitos têm quase o dobro de probabilidade de enfrentar pressão dos pais para ter um bom desempenho escolar em relação aos irmãos mais novos, sugeriu pesquisa de site sobre paternidade.

A pesquisa envolveu quase dez mil mães, que responderam a perguntas formuladas pelo site Netmums.com.

Entre as questões estava se as mães tinham expectativas diferentes em relação ao desempenho acadêmico dos filhos, com base em sua ordem de nascença.

Cerca de 35% disseram acreditar que seu primeiro filho teria um melhor desempenho escolar, 6% disseram que isso ocorreria com o filho do meio e 15%, com o filho mais novo.

Mas muitas mães disseram que acreditam que o filho mais velho seria o mais sujeito a sofrer de ansiedade ou depressão mais tarde na vida.

Apenas 7% das mães disseram que o seu filho mais velho teria uma vida feliz, enquanto 35% disseram que isto aconteceria com o filho mais novo.

Das mães entrevistadas, 45% disseram que acreditavam que o seu filho primogênito teria maior probabilidade de sofrer de ansiedade ou depressão, em comparação a apenas 6% que disseram que isso poderia ocorrer com o seu filho mais novo.

O poder da identificação

Um total de 39% das mães consultadas disseram que elas se identificavam mais com o filho mais velho, 7% disseram que isso ocorria em relação ao filho do meio e 6%, com o caçula.

A pesquisa concluiu: "Isto pode explicar porque elas têm uma expectativa maior para aquela criança e talvez seja por isso que acham justificável colocar uma pressão maior para que aquela criança seja bem sucedida.

A psicóloga Tanya Byron disse: "Deu-se muita importância às dificuldades que os filhos do meio enfrentam como resultado de estarem espremidos entre os irmãos. É significativo, contudo, que esta nova pesquisa confirme a possível existência do que pode ser chamado de 'síndrome do filho mais velho' em algumas famílias."

"Parece que poderia haver uma tendência para que os pais invistam mais tempo e energia em seu filho mais velho, em parte porque, como esta pesquisa mostra, os pais tendem a ver mais de si mesmos no primeiro filho e, portanto, projetam suas aspirações neles."

"As evidências mostram que isto pode ter efeitos benéficos nos níveis de inteligência mas o lado negativo é que, por causa desta atenção extra, eles podem não desenvolver a atitude descontraída de seus irmãos mais novos, que podem ser criados de uma maneira mais relaxada."

A fundadora do site Netmums.com, Siobhan Freegard, disse: "Esperamos que esta pesquisa mostre aos pais que eles não estão sozinhos quando adotam maus hábitos, que podem incluir colocar responsabilidade em demasia sobre seus filhos mais velhos".

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.