Princesa-herdeira da Suécia dá à luz uma menina

O bebê nasceu com 51 centímetros, pesando 3,28 quilos, disse o príncipe Daniel, o marido de 34 anos da princesa-herdeira, em uma coletiva de imprensa, contendo as lágrimas ao anunciar o nascimento do primeiro filho do casal.

"A princesa-herdeira sente-se ótima, ela está tão feliz e tudo está indo muito bem. A pequena filha e a princesa estão ótimas", disse Daniel, um personal trainer que se casou com Victoria em um deslumbrante casamento em 2010.

O nome do bebê será anunciado pelo rei em uma reunião de gabinete, que Daniel disse que deve acontecer na sexta-feira ou no sábado. No site de apostas Besport, o nome Desiree era o favorito.

A monarquia do país nórdico viu sua popularidade sofrer abalos nos últimos anos, particularmente após um livro lançado em 2010 sobre o estilo de vida de "garanhão" do rei Carlos Gustavo, que está no trono desde 1973.

Em maio de 2011, o rei usou uma rara entrevista com a agência de notícias sueca TT para se desculpar por prejudicar a confiança na monarquia. Ele negou as acusações de visitas à clubes de strip e de ter qualquer conhecimento dos contatos de um amigo com pessoas do "submundo" para silenciar os escândalos.

Uma pesquisa após a entrevista para a TT, realizada pelo diário Dagens Nyheter, mostrou que 66 por cento dos suecos apoiavam o poder simbólico da monarquia, uma queda em relação aos 70 por cento em novembro de 2009 e aos 74 por cento em fevereiro de 2009.

(Por Patrick Lannin e Anna Ringstrom)