Princesa japonesa comparece hoje a evento no Morumbi A princesa japonesa Takamado, prima em segundo grau do príncipe herdeiro Naruhito, vem ao Brasil conhecer os projetos da Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil (Save Brasil), afiliada nacional da BirdLife International, da qual ela é presidente honorária. O evento acontece às 10 horas de hoje, na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, no Morumbi. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.