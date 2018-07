Princesa japonesa volta à escola após suposto 'bullying'

A princesa Aiko, filha única do herdeiro ao Trono do Japão, Naruhito, voltou nesta segunda-feira, 8, ao colégio acompanhada de sua mãe, a princesa Masako, após seis dias sem assistir às aulas por causa do suposto caso de 'bullying' por parte de um grupo de crianças. Veja também: Escolas de São Paulo terão de conter bullying Celular vira ferramenta de bullying Aiko, de 9 anos, voltou nesta segunda-feira à prestigiosa escola Gakushuin de Tóquio com a princesa Masako, que também a esperava no final das aulas da manhã, informou a "Agência da Casa Imperial" japonesa. A menina tinha se queixado de dor de estômago e ansiedade, o que fez com que não fosse à escola desde segunda-feira da semana passada. Aparentemente, um grupo de alunos zombou de vários colegas, entre eles a princesa Aiko, o que levou o Palácio Imperial a intervir e pedir medidas aos responsáveis do colégio, informou a agência "Kyodo". Um responsável da escola, no entanto, negou que a menina tivesse sofrido "diretamente" um caso de 'bullying', acrescentou a agência. O caso representa a primeira ocasião na qual a Casa Imperial interfere em problemas na escola da princesa Aiko. A menina é a filha única de Naruhito e Masako, conhecida como "a princesa triste" por causa da depressão que sofre há anos. Muitos atribuem seu estado de depressão à rigidez do protocolo da Casa Imperial e às fortes pressões que sofreu para ter um filho homem, que perpetuasse a família real japonesa. Segundo a Lei de Sucessão vigente no Japão, somente um homem pode se transformar em imperador, o que impede que Aiko seja herdeira ao milenar Trono do Crisântemo. O seguinte na linha sucessória após Naruhito é o primo de Aiko, o príncipe Hisahito, de três anos.