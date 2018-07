Principais aeroportos do País operam sem restrições A situação nos principais aeroportos brasileiros está tranqüila nesta manhã. A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Portuária (Infraero) aponta atraso em 9,6% (52) dos 543 vôos programados entre a meia noite e às 11 horas de hoje. O boletim divulgado há pouco mostra que, entre 10h e 11h, 16 vôos (2,9%) estavam atrasados em oito aeroportos do País, dos quais quatro em Brasília e quatro em Guarulhos (SP). Em terceiro lugar está Porto Alegre, que apresenta atraso em três vôos. Do total de vôos previstos no dia, 23 (4,2%) foram cancelados nos aeroportos de Brasília (DF), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). O maior número de cancelamentos foi registrado no aeroporto paulista de Congonhas, onde 6 partidas deixaram de ser realizadas.