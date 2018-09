Principais aeroportos do País têm movimento tranqüilo O movimento era tranqüilo nos principais aeroportos do País na tarde desta quinta-feira, 1º, feriado do Dia do Trabalho. De acordo com o último boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), 267 vôos sofreram atrasos superiores a 30 minutos (21,7%) e 127 foram cancelados (10,3%) até as 16 horas, de um total de 1.231 operações programadas em todo o País. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, contabilizou 18 vôos atrasados (11%) e 16 cancelados (9,8%), dos 164 previstos. No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, 20 dos 148 vôos programados atrasaram (13,5%) e seis foram suspensos (4,1%). Ainda segundo o balanço, no Aeroporto de Brasília, dos 95 vôos previstos, 35 atrasaram (36,8%) e 11 foram cancelados (11,6%). Já no Aeroporto do Galeão, no Rio, dos 112 vôos programados, 29 sofreram atrasos (25,9%) e nove foram suspensos (8%).