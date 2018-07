Principais aeroportos operam dentro da normalidade Os principais aeroportos brasileiros operam com normalidade neste domingo. Segundo dados da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), até as 15h o aeroporto de Congonhas havia registrado atraso em 3,3% dos vôos, de um total de 92 programados. No aeroporto de Guarulhos os atrasos haviam ocorrido em 10,1% dos 178 vôos. Até o mesmo horário, nos dois aeroportos do Rio de Janeiro os atrasos haviam atingido 4,8% dos vôos, sendo que 84 haviam sido programados para o aeroporto Tom Jobim e 21 para o Santos Dumont.