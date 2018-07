Principais aeroportos operam dentro da normalidade A situação nos principais aeroportos do País pode ser considerada tranqüila hoje. Segundo o último boletim da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), divulgado às 14 horas, dos 796 vôos programados até este horário, 138 sofreram atrasos (17,3%) e 24 foram cancelados (3%). No aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, 116 vôos foram agendados até as 14 horas, sendo que 36 estavam com atraso (31%) e três (2,6%) foram cancelados. Em Congonhas, na zona sul da capital paulista, das 76 partidas previstas para este horário marcado, quatro (5,3%) estavam atrasadas e cinco (6,6%) foram canceladas. No Rio de Janeiro, o Aeroporto Santos Dumont não apresentava nenhum atraso, com todos os 16 vôos programados no horário. Houve apenas um (6,3%) cancelamento. Já no Galeão, dos 76 vôos programados, sete (9,2%) estavam atrasados e cinco (6,6%) foram cancelados. Empresas aéreas Entre as companhias aéreas, dos 290 vôos previstos para até as 14 horas da Gol, 44 (15,2%) estavam atrasados e 13 (4,5%) foram cancelados. Já em relação à TAM, dos 366 vôos programados, 71 (19,4%) estavam atrasados e nove (2,5%) foram cancelados. A OceanAir tinha apenas um vôo atrasado, dos sete previstos.