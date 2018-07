Principais clérigos da Arábia Saudita se posicionam contra militância extremista

A declaração, dias após a Arábia Saudita e outros Estados árabes terem se comprometido, em Jidá, a combater a ideologia militante, foi o ataque mais abrangente do clero conservador do reino feito até agora contra o radicalismo islâmico e o grupo Estado Islâmico.

No comunicado divulgado pela imprensa estatal não foi especificado quais seriam as punições, mas o conselho disse que elas devem ter poder para deter o radicalismo. A Arábia Saudita aplica a pena de morte, geralmente por decapitação pública, para muitos crimes considerados graves.

Assinado por todos os 21 membros do conselho e citando extensivamente o Alcorão e ditos do profeta Maomé, o comunicado também proíbe o financiamento a militantes ou o encorajamento de jovens para atos de militância.

A nota salienta que pessoas que emitiram fatwas ou outras opiniões que “justificam o terrorismo” não tinham autoridade para isso e estavam sob as “ordens de Satanás”.

A Arábia Saudita uniu-se a esforços internacionais encabeçados pelos EUA para combater o grupo Estado Islâmico no Iraque e na Síria, e também atua em conjunto com Washington no combate contra a al Qaeda.

(Por Angus McDowall)