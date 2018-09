As principais estradas de São Paulo têm tráfego normal na manhã desta sexta-feira, segundo informações das polícias rodoviárias federal e estadual. De acordo com as concessionárias que administram as estradas, por volta das 8 horas, os sistemas Anchieta-Imigrantes, Anhangüera-Bandeirantes e Castelo Branco-Raposo Tavares apresentavam movimento tranqüilo. Até este horário, também não havia registros de acidentes graves ou interdições que atrapalhassem o trânsito. Um dia após o feriado do Dia do Trabalhador, o paulistano enfrenta trechos de lentidão na cidade por causa de um acidente envolvendo dois carros. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas. O tráfego na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha-Lapa, foi prejudicado próximo à Ponte dos Remédios. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a colisão aconteceu às 6h45 e os veículos ocupavam uma das faixas da via expressa, causando o pior ponto de retenção da capital, com 6,3 quilômetros de morosidade, desde o local do acidente até a Ponte Freguesia do Ó. As vítimas foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital São Camilo. Às 7 horas, a CET registrava 12 quilômetros de lentidão em toda a cidade, por conta da chuva, do acidente e do excesso de veículos. O índice corresponde a 1,5% dos 835 quilômetros monitorados. No mesmo horário, a via local da Marginal do Tietê, sentido Penha-Lapa,acumulava 3,3 quilômetros de engarrafamento, desde a ponte Freguesia do Ó até a Ponte dos Remédios. Já no sentido contrário da Marginal do Tietê, o trânsito estava carregado em 1,4 quilômetro, desde a Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte do Piqueri.