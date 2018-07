Principais produtores de platina enfrentarão paralisação na África do Sul A Associação dos Mineiros e Sindicato da Contrução (AMCU, na sigla em inglês) da África do Sul vai paralisar os trabalhos na semana que vem nos três principais produtores de platina do mundo, atingindo assim cerca de metade da produção global e afetando empresas com dificuldades para lucrar no negócio.