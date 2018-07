Principais promessas de campanha de Aécio

Veja abaixo algumas das principais promessas do tucano, caso vença a eleição no domingo.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Aécio prometeu, se eleito, levar ao Congresso Nacional logo no início de seu governo uma proposta de simplificação do sistema tributário. Ele assegurou ainda que declarará "guerra ao custo-Brasil".

META DE INFLAÇÃO

Aécio prometeu por várias vezes ao longo da campanha "tolerância zero" com a inflação e compromisso com o centro da meta atual, que é de 4,5 por cento ao ano pelo IPCA. Alcançado o centro da meta em dois a três anos, o tucano prometeu reduzir o centro da meta para 3 por cento ao ano e a banda de tolerância, atualmente em 2 pontos percentuais, para 1,5 ponto percentual.

REFORMA POLÍTICA

Aécio prometeu apresentar uma proposta de reforma política logo no início de seu governo que incluirá o fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos, mandatos de cinco anos para esses cargos, o fim das coligações proporcionais, a volta da cláusula de desempenho para os partidos terem acesso ao fundo partidário, a unificação das eleições presidencial, estaduais e municipais e a defesa do voto distrital misto.

NORDESTE

O tucano lançou em agosto o plano Nordeste Forte, pelo qual se compromete a elevar a renda per capita mínima a 1,25 dólar por dia em quatro anos e a elevação do Índice de Desenvolvimento Humano da região.

POUPANÇA JOVEM

O candidato prometeu levar ao âmbito federal um programa adotado em seu governo em Minas Gerais em regiões com alto índice de evasão escolar que dá 3 mil reais aos estudantes que completam o ensino médio.

MUTIRÃO DE OPORTUNIDADES

O tucano prometeu criar o programa com o objetivo de beneficiar 20 milhões de jovens de 18 a 29 anos que pararam de estudar para trabalhar. Pelo programa, esses jovens receberiam um salário mínimo por mês para voltar aos estudos com dedicação exclusiva e teriam acesso a cursos de qualificação profissional.

BOLSA FAMÍLIA

Aécio tem prometido manter o programa de transferência de renda e transformá-lo em política de Estado, incorporando-o na Lei Orgânica de Assistência Social (Loas). Ele também defende a criação de cinco níveis de pobreza entre os beneficiados e que nenhuma família fique mais de um ano na mesma faixa.

FATOR PREVIDENCIÁRIO

Aécio prometeu, após reunião com representantes sindicais, encontrar uma alternativa que substitua o Fator Previdenciário, mecanismo criado no governo Fernando Henrique Cardoso que reduz a remuneração das aposentadorias precoces.

REAJUSTE DE APOSENTADORIAS

Além da substituição do Fator Previdenciário por um novo mecanismo, o tucano prometeu incluir no reajusta das aposentadorias a variação dos preços de medicamentos.

TABELA DO IMPOSTO DE RENDA

O candidato do PSDB prometeu também aos sindicalistas corrigir a tabela do Imposto de Renda pela inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e a buscar formas de corrigir a defasagem acumulada na tabela.

SALÁRIO MÍNIMO

Aécio também prometeu manter a atual política de valorização do salário mínimo e tem afirmado que, em seu governo, o crescimento da economia será retomado e, portanto, o aumento do mínimo será maior, já que é calculado com base na inflação e no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

MAIORIDADE PENAL

O tucano defende uma lei de autoria de seu candidato a vice, senador Aloysio Nunes (PSDB-SP), que reduz a maioridade penal para adolescentes de 16 a 18 anos que cometem crimes hediondos.

CONSULTÓRIOS POPULARES DE SAÚDE

Aécio prometeu chegar a 10 mil consultórios de especialidades nas regiões mais carentes. A construção desses consultórios seria financiada pelo Ministério da Saúde com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Pela proposta do tucano, os médicos que participarem do programa poderão pagar o financiamento atendendo pacientes vindos do Sistema Único de Saúde (SUS).

MINISTÉRIOS

O tucano prometeu reduzir pela metade o atual número de 39 ministérios, podendo para isso recorrer a fusão de pastas. Um dos exemplos dado por ele é a incorporação da Pesca no que será o "Superministério" da Agricultura. Ele também promete criar o Ministério da Infraestrutura, que englobará transporte, energia, comunicação e portos.

MERCOSUL

O candidato do PSDB defende uma flexibilização das regras do Mercosul, para permitir ao Brasil buscar acordos comerciais bilaterais independente do bloco.