Principais rodovias de São Paulo não têm congestionamento neste sábado

O motorista que deixa a capital paulista neste sábado, 7, para o feriado de 9 de Julho não encontra lentidão nas principais rodovias nesta manhã. O fluxo de veículos no sentido litoral paulista é tranquilo, assim como para o interior e Campos do Jordão, informam as concessionárias que administram as vias.

A Rodovia Carvalho Pinto, sentido Campos do Jordão, tem um ponto de lentidão entre o km 119 e km 130 em função de um engavetamento que aconteceu no início desta manhã na Rodovia Presidente Dutra, afirma a Ecopistas.

A CCR Nova Dutra informou que três veículos se envolveram em uma colisão que bloqueou a faixa da direita da Dutra, sentido interior, das 7h20 às 8h40. Por volta das 10h deste sábado o excesso de veículos causava filas entre os km 113 e km 111.

A Rodovia Ayrton Senna, por sua vez, tem acúmulo de veículos na chegada á praça de pedágio de Itaquaquecetuba, informa a Ecopistas. Não há lentidão nas alças de acesso ao aeroporto de Cumbica, de acordo com a empresa. A previsão da concessionária é de que até as 12h deste sábado o fluxo de veículos aumente nos trechos de concessão. A Ecopistas prevê que, durante todo o feriado, cerca de 770 mil carros deixem a capital pelas rodovias Carvalho Pinto e Ayrton Senna.

Já a Rodovia Fernão Dias tem retenção, de acordo com a Autopista, na pista norte, sentido Belo Horizonte, do km 62 ao km 60, por excesso de veículos. Na pista Sul (sentido São Paulo), não há retenção na manhã de hoje.

Litoral

As rodovias Anchieta e Imigrantes iniciam este sábado, 7, sem excesso de veículos. De acordo com a concessionária que administra as vias, Ecovias, não há pontos de lentidão e a visibilidade, em todo o trecho de concessão, é boa.

A operação descida está em esquema 7x3, ou seja, a descida da serra, sentido litoral paulista, é feita pelas duas pistas da Rodovia Anchieta e na pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida da serra, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.

Acidente

No início da manhã deste sábado, às 5h30, uma pessoa morreu vítima de uma colisão entre um caminhão e uma moto na Avenida dos Bandeirantes. A colisão aconteceu na altura da Rua dos Tupiniquins e bloqueou duas faixas da via.

Por volta das 10h30 a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a Bandeirantes já estava sem interdições. O acidente causou lentidão na capital no início da manhã.