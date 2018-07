Principais rodovias de São Paulo têm tráfego tranqüilo Os motoristas não encontram dificuldades para sair de São Paulo na noite de hoje para o feriado de Natal. De acordo com a Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital ao litoral sul paulista, o tráfego segue normal, sem congestionamento e sem acidentes, em ambos os sentidos. A mesma situação é registrada nas rodovias Padre Manoel da Nóbrega, que liga Cubatão a Peruíbe, e na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, também conhecida como Piaçaguera-Guarujá. A Autoban alertou que chove em alguns trechos das rodovias do sistema Anhangüera-Bandeirantes e o motorista deve reduzir a velocidade. De acordo com a Autoban, o tráfego estava congestionado entre os quilômetros 106 e 110 da pista São Paulo - Cordeirópolis da Anhangüera, devido a um acidente. No quilômetro 95, do mesmo sentido, e no 97, do sentido oposto, há obras nas pistas e interdição de faixas de trânsito. Na Via Dutra, um acidente provocava congestionamento na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 219 e 221. Na saída do Rio, o excesso de veículos causava cinco quilômetros de lentidão, na altura de São João de Meriti. A concessionária alertou que há vários trechos com chuvas no trajeto entre as duas capitais.