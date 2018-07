Principais rodovias de SP apresentam tráfego bom O trânsito nas principais rodovias de São Paulo está tranqüilo hoje. No sistema Anchieta-Imigrantes, administrado pela EcoRodovias, o tráfego para quem segue sentido ao litoral e também para quem retorna à capital está normal. Segundo informações da concessionária, o tempo está encoberto, mas com boa visibilidade. Neste momento, o sistema disponibiliza cinco pistas para subida e outras cinco para descida. Na rodovia Presidente Dutra, administrada pela NovaDutra, o tráfego também é bom nos dois sentidos. Nas rodovias Anhangüera e Bandeirantes, administradas pela AutoBan, os tráfego flui bem no trecho entre São Paulo e Campinas e no sentido contrário. Os motoristas devem apenas ficar atentos perto do quilômetro 96 da Anhangüera, que passa por obras. Na Raposo Tavares, administrada pela ViaOeste, o trânsito também flui bem nos trechos entre São Paulo, Cotia, São Roque, Sorocaba e Araçoiaba de Serra nos dois sentidos. Na Rodovia Castello branco, o motorista também não encontra problemas tanto no sentido interior quanto capital.