Principais vias de SP têm 54 quilômetros de lentidão As principais vias da capital paulista acumulavam 54 quilômetros de lentidão por volta das 12 horas de hoje, véspera do feriado prolongado de carnaval. O índice representa 6,5% dos 835 quilômetros monitorados e está dentro da média para o período, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Um dos piores trechos congestionados está na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco da pista expressa, com 4.100 metros. No corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, entre as praças Campo de Bagatelle e Bandeira, com 3.900 metros. Na Marginal do Pinheiros, a lentidão se concentra no sentido Interlagos, na pista expressa, entre as pontes Jaguaré e Cidade Universitária. Já a Avenida Rebouças está engarrafada no sentido centro, desde o desemboque do Túnel Maria Carolina até a Avenida Brasil. A Radial Leste apresenta morosidade no sentido centro, desde o início do Viaduto Pires do Rio até a Avenida Brasil. No centro da cidade, a Avenida do Estado tem congestionamento no sentido Ipiranga, desde a Rua da Cantareira até a Avenida Mercúrio.