Principal avanço da Eco-92 trava debate em torno de acordo

Marco do debate sobre desenvolvimento sustentável e um dos pontos mais importantes das negociações ambientais desde a Eco-92, o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas - basicamente, nações ricas doam e nações pobres recebem -, apareceu como forte entrave nas negociações da primeira semana da Rio+20.

Países em desenvolvimento, representados pelo G-77, não abrem mão do princípio como ponto de partida para qualquer definição de metas ou compromissos. Países desenvolvidos, como EUA e os da União Europeia, argumentam que o cenário não é o mesmo de 20 anos atrás e questionam o fato de muitos emergentes terem se tornado potências econômicas e geopolíticas, com condição de contribuir.

Indicadores econômicos confirmam o avanço dos emergentes. Em 1992, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), as economias avançadas detinham 84% do PIB mundial. Em 2012, a fatia já recua para 62%.

Além disso, apesar de historicamente os países desenvolvidos terem contribuído mais com a concentração de gases-estufa na atmosfera - principal motivo do aquecimento global -, hoje a China responde pela maior taxa de emissões. Ainda assim, EUA continuam tendo a maior contribuição per capita no problema.

Essa mudança aparece como pano de fundo nas diversas vezes em que o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, é citado. A queda de braço travou as discussões iniciais - parte dos países em desenvolvimento não admite recuos ao que foi acordado na Eco-92.

Irritação. Por trás da linguagem diplomática, há a irritação de países desenvolvidos com a insistência das nações emergentes mais poderosas em manter a polaridade entre ricos doadores e pobres receptores. Na delegação de um grande país europeu, por exemplo, a tentativa do G-77 de inclusão de um novo fundo de US$ 30 bilhões - a ser bancado pelos desenvolvidos - para financiamento da transição global para o desenvolvimento sustentável foi vista como um excesso de confiança por parte do Brasil, sem base em nenhum acordo.

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antonio Patriota, diz que, apesar do avanço, a pobreza continua concentrada no mundo em desenvolvimento. "Temos no País 16 milhões de pessoas na miséria. Na Índia são centenas de milhões. Na China, 200 milhões", cita, acrescentando que a renda per capita dos Brics é muito inferior à dos ricos.

De fato, enquanto os EUA têm renda per capita projetada pelo FMI para 2012 de quase US$ 50 mil, a dos Brics varia do máximo de US$ 14,3 mil (Rússia) ao mínimo de US$ 1,5 mil (Índia).

Na área de transferência de tecnologia dos ricos, considerada crucial pelos emergentes para viabilizar a economia verde, um diplomata brasileiro lotado na Europa observa que empresas alemães de tecnologia de proteção ambiental enxergam sua excelência como uma vantagem comercial e não um benefício a ser repartido gratuitamente com os mais pobres. / COLABORARAM FELIPE WERNECK, GIOVANA GIRARDI e HERTON ESCOBAR