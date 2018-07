Principal grupo de oposição egípcio rejeita diálogo com Mursi A principal coalizão de oposição do Egito disse nesta sexta-feira que não vai participar do diálogo proposto pelo presidente egípcio, Mohamed Mursi, para acabar com a crise provocada pela decisão do líder islâmico de expandir seus próprios poderes, informou um membro importante do grupo.