Principal ligação entre PR e SC continua interditada

A Rodovia BR-376, principal ligação entre Paraná e Santa Catarina, continuava interditada na manhã desta quinta-feira, 4, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os trabalhos devem continuar nesta quinta e agora a previsão é que a pista seja liberada na sexta-feira, 5. O trecho onde ocorreu o deslizamento de terra, na altura do Km 663, em Tijucas do Sul, no Paraná, chegou a ser liberado na manhã da terça-feira, 2. No entanto, foi bloqueada em seguida devido a um novo deslizamento, quando foi montado um desvio na região. Na manhã desta quinta, técnicos continuam no local tirando parte da terra que deslizou na pista. Cerca de 2 mil m³ de terra ainda podem desmoronar sobre a pista caso não seja realizado a alteração do perfil da encosta. A avaliação é de engenheiros da concessionária responsável pelo trecho. Como alternativa, os motoristas devem usar o desvio de 7 km na região. O desvio é feito pela pista no sentido contrário da BR-376. Por volta das 10 horas, os motoristas enfrentavam cerca de 4 km de congestionamento no sentido Santa Catarina. No sentido Paraná, não havia pontos de lentidão.