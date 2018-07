Príncipe Charles concorda em comparecer a aniversário do Dia D

Uma porta-voz de Charles confirmou que ele comparecerá à cerimônia de 6 de junho como convidado do presidente Nicolas Sarkozy. O presidente americano Barack Obama também estará presente ao aniversário.

"O príncipe Charles entrou em contato com a rainha e disse que poderia ser uma boa ideia se alguém da família real fosse ao evento. Ele propôs seu próprio nome", disse a porta-voz.

"Ele recebeu um convite do presidente Sarkozy e vai definitivamente comparecer."

A cerimônia que terá lugar no norte da França vai lembrar a invasão em 1944 de tropas americanas, britânicas e de países da Comunidade Britânica que romperam o controle alemão sobre a França na 2a Guerra Mundial.

O evento conta tradicionalmente com a presença da rainha Elizabeth --ela esteve presente às comemorações do 50o e do 60o aniversário--, mas este ano a França não convidou a monarca inglesa.

Na semana passada a França negou que tivesse esnobado a rainha, dizendo que a cerimônia é um assunto franco-americano e que não existe um protocolo particular que exige que a rainha britânica seja convidada.

A omissão causou ofensa a alguns comentaristas na Grã-Bretanha. O jornal monarquista de centro-direita Daily Mail publicou críticas fortes à França e a Sarkozy.

Embora a rainha não tenha sido convidada, o primeiro-ministro britânico Gordon Brown recebeu um convite de Sarkozy em maio e pretende comparecer, disse seu porta-voz.

