Príncipe Harry cai do cavalo durante jogo de pólo

O príncipe Harry, terceiro na linha de sucessão ao trono britânico caiu de seu cavalo durante um jogo de pólo em Nova York, no sábado.

A queda ocorreu na primeira metade do terceiro Campeonato Veuve Clicquot Polo Classic, mas Harry logo voltou a montar e continuou a partida.

O time do príncipe acabou perdendo para o Black Watch, time do jogador de pólo mais famoso do mundo, o argentino Nacho Figueras.

A renda do jogo será doada para um projeto que beneficia 400 mil crianças no Lesoto, país com altíssimos índices de contaminação pelo vírus HIV, onde milhares de crianças perderam os pais por AIDS.