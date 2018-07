Príncipe Harry é fotografado nu com garota em Las Vegas

Fotos do neto da rainha Elizabeth ll, o príncipe Harry, ao lado de uma garota, ambos nus em um hotel de Las Vegas, foram publicadas em um site americano.

A Família Real confirmou que as fotos são mesmo de Harry, de 22 anos e terceiro na linha de sucessão.

As fotos publicadas no TMZ Magazine teriam sido feitas enquanto o príncipe estava viajando com amigos.

Harry já foi fotografado com uma fantasia nazista em 2005 e admitiu que já tomou drogas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.