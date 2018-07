Príncipe Harry encerra visita ao Brasil em jogo de pólo

SÃO PAULO - Após dois dias no Rio de Janeiro, o príncipe Harry encerrou sua visita ao Brasil e sua viagem à América Latina neste domingo, 11, quando participou de um jogo de pólo beneficente na cidade de Montemor, perto de Campinas. Harry veio ao País como garoto-propaganda de uma campanha que promove a Grã-Bretanha e os laços entre Brasília e Londres.

Mesmo com direito a entrada de carruagem no maior estilo britânico e a algumas fãs esperançosas de avistá-lo (e impedidas de entrar no haras onde a partida foi realizada), Harry mostrou-se tímido, embora já habituado ao clima brasileiro. Em pouco tempo, já estava vestido e montando seu cavalo.

Embora pouco difundido no Brasil, o pólo é a modalidade oficial da família real britânica. William e Charles, irmão e pai de Harry, também são adeptos do esporte. Por isso, antes da partida, os jornalistas britânicos presentes comentavam o histórico do jovem príncipe sobre cavalos. "Ele é um jogador que está na média, um pouco melhor que o príncipe William. Algumas vezes até acerta a bola", brincaram alguns repórteres.

Arthur Edwards, fotógrafo que cobre a família real há mais de 30 anos para o tabloide The Sun, disse que "em uma escala de 0 a 10, Harry leva a nota 2", enquanto Charles é um pouco mais habilidoso - nota 4. Mas ele exaltou a personalidade do príncipe dentro de campo. "Ele dá tudo de si, não tem medo de nada. Ele vai preferir que a outra equipe não alivie, é o jeito britânico", completou.