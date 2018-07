Príncipe Harry já está em hotel na zona sul do Rio O príncipe Harry, do Reino Unido, desembarcou na manhã de hoje no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das 7h10. Ele está hospedado no Windsor Hotel, no Leme, zona sul da cidade. Três veículos Range Rover com a bandeira do Reino Unido estão estacionados na entrada do hotel. A movimentação de turistas e curiosos ainda é pequena no local.