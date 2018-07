Príncipe Harry vence jogo beneficente de polo em SP

O príncipe Harry entrou no campo após cortejo de carruagens e venceu com a equipe Sentebale por 6x3 a partida contra o St. Regis, time do jogador argentino Nacho Figueras. O príncipe, no entanto, não fez nenhum gol. Os vencedores foram presenteados com abotoaduras de ouro. Harry ainda foi agraciado pela modelo Fernanda Motta e por Christian Porta, presidente da Chivas Brothers, que controla a marca Royal Salute.

Em discurso antes de um almoço para convidados de patrocinadores do evento, Harry disse que pretende expandir a experiência de Lesoto pelo mundo e que a visita à comunidade carente do Rio foi inspiradora.

Aproximadamente 400 pessoas assistiram ao evento, entre proprietários de casas no haras, que puderam comprar ingressos a U$$ 1 mil, e convidados dos patrocinadores. A assessoria do evento não divulgou a renda arrecadada nem quantos convites foram vendidos.

Antes de voltar ao Reino Unido amanhã, o príncipe participaria hoje de um leilão beneficente para 50 convidados, no haras. Entre os produtos leiloados estão uma garrafa de Royal Salute, a bebida oficial da realeza britânica, no valor de R$ 10 mil, um macacão do piloto Felipe Massa e uma camiseta do jogador Ronaldo (Fenômeno), cujos valores não foram divulgados. A renda do leilão será revertida para a Sentebale e para instituições de caridade brasileiras.

A visita de Harry fez parte da campanha Great, para promover o Reino Unido em 2012, ano de comemoração do Jubileu de Diamante da rainha Elizabeth II e da Olimpíada de Londres.