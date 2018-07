Príncipe Harry visita favela e joga críquete no Rio A maratona do príncipe Harry no Rio de Janeiro terminou hoje à tarde, no Complexo do Alemão. Suando e com as bochechas bem vermelhas de sol, ele andou no teleférico que liga as favelas, foi apresentado a um coral infantil, conheceu uma organização não governamental (ONG) e jogou críquete com jogadores trazidos da Inglaterra e com moradores praticantes do tacobol - versão do jogo inventado pelos ingleses que é praticada em subúrbios cariocas.