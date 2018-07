Príncipe herdeiro do Japão assiste a concerto no Rio O príncipe herdeiro do Japão, Naruhito, assistiu hoje ao Concerto Brasil-Japão, evento comemorativo do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil e do Ano de Intercâmbio Brasil-Japão, no Theatro Municipal, no centro do Rio. O governador Sérgio Cabral Filho (PMDB), acompanhado da primeira-dama Adriana Ancelmo, recebeu Naruhito ainda na entrada do teatro e seguiu com ele para um camarote. Como tem feito desde que chegou ao País, na semana passada, o príncipe herdeiro do Japão foi simpático e acenou para o público. Naruhito ouviu os hinos nacionais japonês e brasileiro tocados pela Orquestra Petrobras Sinfônica e regida pelo maestro japonês Nobuaki Nakata. Em seguida, ouviu um concerto de música popular brasileira. Naruhito fica no País até quarta-feira.