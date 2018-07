Príncipe japonês fotografa o Rio do Cristo Redentor O príncipe herdeiro do Japão, Naruhito, visitou hoje o Pão de Açúcar, na zona sul do Rio. Apesar do tempo nublado, Naruhito pediu uma câmera fotográfica, no alto do morro, e fotografou a vista da cidade. O Cristo Redentor, coberto por nuvens, não apareceu na foto. Naruhito quebrou o protocolo e conversou rapidamente com os jornalistas japoneses. Ele disse que gostou do que viu. A visita durou cerca de uma hora e a comitiva seguiu para o Jardim Botânico, também na zona sul, onde ele deverá visitar o Jardim Japonês.