Príncipe japonês participa de homenagens no Paraná O príncipe herdeiro do Japão, Naruhito, de 48 anos, viveu hoje um dia de celebração da união das culturas no norte do Paraná. A principal festa pelo centenário da imigração japonesa foi em Rolândia, a cerca de 420 quilômetros de Curitiba, onde os coordenadores dizem ter reunido cerca de 75 mil pessoas. Além de apresentações de danças folclóricas japonesas, o príncipe apreciou a capoeira, o rebolado das brasileiras, a dança de roda portuguesa e o sapateado alemão, etnia que fundou Rolândia há quase 80 anos. O evento contou ainda com bênçãos budista, xintoísta e católica. A festa preparada por um ano e meio foi abrilhantada por um coral de mil vozes formado por pessoas de 26 cidades paranaenses. Um grupo com 130 pessoas de 10 a 50 anos fez o ar vibrar com os taikos (tambores). Também muito aplaudida foi a formação de pirâmides humanas ao som de "Exodus", trilha sonora do filme dirigido por Otto Premienger, em 1960. Uma banda apresentou, ainda, uma canção folclórica japonesa. Homenagem a imigrantes Ao chegar ao local das apresentações às 14h15, o príncipe Naruhito plantou um pé de cerejeira, um dos símbolos da cultura japonesa, e implantou a pedra fundamental do futuro Parque Yumê (sonho, em japonês). Ele também prestou uma homenagem aos imigrantes falecidos. As primeiras famílias nipônicas instalaram-se em Rolândia em 1932, implantando, sobretudo, a cultura do café, que foi durante muitos anos o sustentáculo econômico do município. O Paraná tem o segundo maior contingente de imigrantes japoneses e descendentes do País, com cerca de 150 mil pessoas. O dia do príncipe no Paraná começou por Londrina, a cerca de 16 quilômetros de Rolândia, por volta das 11 horas. Recebido com tapete vermelho no aeroporto, onde chegou a bordo de um avião da Força Aérea Brasileira, ele participou da inauguração da Praça Tomie Nagakawa, imigrante que morreu em 2006 às vésperas de completar 100 anos. Chegou meia hora atrasado em relação ao horário previsto, ficou apenas 15 minutos. Depois, participou de almoço reservado antes de se dirigir para Rolândia para as festividades oficiais do centenário da imigração. No fim da tarde, o príncipe seguiu para Maringá, também no norte do Paraná. Amanhã segue para Belo Horizonte.