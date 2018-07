Principe Nahurito estará amanhã em Belo Horizonte O príncipe Naruhito, que está hoje no Paraná, deve estar amanhã em Belo Horizonte. Às 11h15, haverá uma recepção ao príncipe no Palácio da Liberdade, organizado pelo governador Aécio Neves. Em seguida, às 11h30, haverá uma reunião com o Grupo de Notáveis e integrantes dos governos de Minas Gerais e do Japão. Às 12h30, o príncipe será homenageado com um almoço; e às 14 horas, haverá a despedida com honras militares.