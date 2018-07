Príncipe Naruhito chega ao Brasil O príncipe Naruhito, filho mais velho do imperador Akihito e herdeiro do trono japonês, chegou ao Brasil hoje. Ele desembarcou em Brasília à noite e amanhã irá almoçar com o presidente Lula. À tarde, o príncipe seguirá para um encontro com parlamentares descendentes de japoneses. Sábado, em São Paulo, desfila no Sambódromo, e na seqüência visita Santos, Paraná, Minas e Rio.