Príncipe Naruhito faz discurso em português em SP O príncipe herdeiro do trono japonês, Naruhito, surpreendeu hoje ao falar em português na visita à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no Largo do São Francisco, centro da capital paulista. Em discurso de cerca de 3 minutos, ele agradeceu pela "calorosa recepção na universidade mais conceituada do Brasil" e disse que espera "poder contribuir para o fortalecimento e desenvolvimento das relações entre os dois povos". Depois, o príncipe se reuniu com 40 estudantes, representantes de todas as faculdades da USP. Por cerca de 20 minutos, ele ouviu dos alunos sobre seus planos e expectativas para as diferentes profissões. No segundo dia de visita a São Paulo, Naruhito mais uma vez quebrou o protocolos, acenou para o público, posou para fotos e ficou mais tempo nos locais do que o previsto pelo rígido cronograma dos organizadores da visita. Antes de chegar ao Largo do São Francisco, o príncipe visitou as exposições do Museu da Imigração Japonesa, na Liberdade, que tem cerca de 5 mil objetos, 28 mil documentos escritos e 10 mil fotos relacionadas aos imigrantes. Na visita, o príncipe fez uma doação - de valor não divulgado - à Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, com sede no mesmo prédio. Na tarde de hoje, o príncipe herdeiro visita o Parque do Carmo, em Itaquera, na zona leste, e se encontra com representantes da comunidade nipo-brasileira e japoneses residentes em São Paulo no hotel Gran Meliá Mofarrej, na Alameda Santos.