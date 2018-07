Príncipe Naruhito participa de celebração em Santos-SP A artista plástica Tomie Ohtake, 94 anos, chegou por volta das 10h30 de hoje ao Emissário Submarino, na Praia José Menino, em Santos (SP), onde será inaugurado sua escultura em homenagem ao centenário da imigração japonesa, que contará com a presença do príncipe herdeiro do Japão, Naruhito. A escultura, que tem 15 metros de altura e pesa 100 toneladas, é feita de aço e ficará em cima do pier do Emissário Submarino. Ontem , o príncipe herdeiro surpreendeu hoje ao falar em português na visita à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no Largo do São Francisco, centro da capital paulista. Em discurso de cerca de 3 minutos, ele agradeceu pela "calorosa recepção na universidade mais conceituada do Brasil" e disse que espera "poder contribuir para o fortalecimento e desenvolvimento das relações entre os dois povos".