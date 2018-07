Príncipe Naruhito quebra protocolo mais uma vez no País Dentro das comemorações do Centenário da Imigração Japonesa, completado na quarta-feira, o príncipe Naruhito mais uma vez quebrou o protocolo, em sua visita a Santos, ao cumprimentar populares. Naruhito foi recebido com festa por cerca de 100 convidados que acompanharam a inauguração da nova sede da Associação Japonesa de Santos. O prédio abrigou a antiga escola da colônia e foi restaurado este ano com verbas doadas pelo governo japonês. A festa foi marcada pela apresentação de um grupo de crianças flautistas que tocou o hino do Japão. O príncipe japonês cumprimentou e acenou para os moradores do bairro que aguardavam sua chegada e cumprimentou várias pessoas que compareceram à solenidade, à qual chegou com sete minutos de atraso. Na seqüência, Naruhito e sua comitiva foram escoltados pelas polícias Militar e Federal até o emissário submarino, na praia do José Menino, onde foi recebido pelo prefeito João Paulo Tavares Papa (PMDB) e diversas autoridades. No local, foi inaugurada uma escultura em aço com 15 metros de altura criada pela artista Tomie Ohtake. Presente à solenidade, a artista de 94 anos conversou diversas vezes com o príncipe, que segundo ela elogiou a escultura e lhe desejou saúde. O príncipe seguiria para um almoço com a colônia japonesa de Santos, em evento fechado no clube Estrela de Ouro, na ponta da praia. Sua agenda na cidade previa ainda uma visita ao Armazém 14 do Porto de Santos, atualmente arrendado pela empresa Votorantim. Foi nesse cais que o navio Kasato Maru atracou em 18 de junho de 1908, trazendo os primeiros imigrantes japoneses. Ali, o príncipe herdeiro deve depositar flores em monumento recém-inaugurado, com os nomes dos primeiros imigrantes a chegarem ao Brasil.