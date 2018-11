Príncipe Philip da Inglaterra passa bem após cirurgia no coração

O mais antigo príncipe consorte da Grã-Bretanha, conhecido pelo seu jeito franco de falar e por seus modos às vezes bruscos, precisou ser operado para inserir um pequeno tubo para desobstruir uma artéria, depois de sentir dores no peito, quando a família real se preparava para comemorar o Natal.

"O Duque de Edimburgo passou bem a noite," disse uma porta-voz do Palácio de Buckingham. "Espera-se que parte da família real venha visitá-lo essa manhã", acrescentou.

A rainha Elizabeth visitou-o neste sábado, mas não foram divulgados detalhes do encontro.

O príncipe Philip ia passar o Natal com membros da família real - incluindo seu neto Príncipe William e sua esposa Catherine, de acordo com a mídia britânica - na residência real de Sandringham, no leste da Inglaterra, mas poderá ter que passar as festas numa cama de hospital.

Philip, que se casou com a rainha Elizabeth em 1947, foi levado ao Hospital Papworth, um dos principais centros de cirurgias cardíacas e torácicas da Grã-Bretanha, em Cambridge, a cerca de 100 km de distância, na sexta-feira.

O hospital se recusou a fazer qualquer comentário, mas ao receber visitas dos membros da família real no sábado, parecia pouco provável que ele recebesse alta, pelo menos até o dia de Natal.