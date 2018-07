Príncipe saudita é nomeado herdeiro em época turbulenta

O príncipe Salman, de 76 anos, é visto como um pragmático, e possivelmente irá assumir em breve responsabilidades importantes no reino.

Desde a morte do rei Abdulaziz Ibn Saud, fundador do reino, a sucessão ocorre na linhagem dos filhos dele. Salman é o terceiro sucessor nomeado por Abdullah, depois da morte de dois irmãos mais velhos, o príncipe Sultan, em outubro, e o príncipe Nayef, no sábado.

A rápida nomeação não surpreendeu, pois analistas já previam que Salman mantivesse as reformas sociais e econômicas graduais adotadas por Abdullah, além da política de preços moderados para o petróleo.

Como príncipe regente e posteriormente como rei, Salman, que é 13 anos mais jovem que o atual monarca, terá de lidar com desafios como as ameaças da Al Qaeda, o desemprego sistêmico, as turbulências em outros países do Oriente Médio e a rivalidade com o Irã xiita.

"Eu prevejo mais atividade saudita no exterior, particularmente considerando o que está acontecendo hoje no mundo árabe", disse Jamal Khashoggi, influente ex-editor de um jornal saudita. "O príncipe Salman é um pragmático; acho que ele não se importaria em lidar com grupos árabes islâmicos como a Irmandade Muçulmana (do Egito)."

Salman continuará com seu cargo na Defesa e atuará como vice-primeiro-ministro ao rei Abdullah, de acordo com decreto real desta segunda-feira.

(Por Angus McDowall)