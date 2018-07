Príncipe saudita morre; provável sucessor é ministro conservador O príncipe herdeiro da coroa da Arábia Saudita morreu neste sábado, segundo informou a corte real do país, abrindo caminho para que o príncipe Nayef, ministro do Interior e com reputação de conservador, se torne o provável herdeiro da coroa do maior exportador de petróleo do mundo.