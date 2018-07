Príncipe saudita tem alta após fazer exames nos EUA

"Ele está deixando a Clínica Cleveland hoje", disse Eileen Sheil, porta-voz da clínica, que havia confirmado a internação dele na semana passada, e disse se tratar de exames de rotina.

O príncipe, com cerca de 78 anos, é há décadas o ministro do Interior do reino, e é parte da idosa liderança do país, maior exportador mundial de petróleo e importante aliados dos EUA no Oriente Médio.

O rei Abdullah nomeou Nayef para o cargo de regente em outubro, depois da morte do príncipe Sultan, vítima de câncer.

A TV estatal saudita informou na semana passada que Nayef chegou aos EUA procedente do Marrocos, onde a imprensa estatal disse na quinta-feira que ele havia ido passar férias.

Sheil não disse para onde o príncipe iria após a alta.

(Reportagem de Kim Palmer)